Новак ДЖОКОВИЧ: «Было очень тяжело из-за жары»

В первом раунде US Open-2018 Новак Джокович в 4 сетах обыграл Мартона Фучовича. Серб признался, что победа была непростой:
«Было очень тяжело, во многом из-за жары. Мы оба боролись, но не были единственными – параллельно проходило еще множество матчей. Такие условия не самые простые, но нужно работать с тем, что мы имеем.
Очевидно, что десятиминутный перерыв в такие моменты является чем-то ценным и необходимым. Я впервые столкнулся с подобной практикой и рад, что организаторы с пониманием отнеслись к теннисистам».
Источник — ATP World Tour
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