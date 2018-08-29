Новак ДЖОКОВИЧ: «Было очень тяжело из-за жары»

В первом раунде US Open-2018 Новак Джокович в 4 сетах обыграл Мартона Фучовича. Серб признался, что победа была непростой:

«Было очень тяжело, во многом из-за жары. Мы оба боролись, но не были единственными – параллельно проходило еще множество матчей. Такие условия не самые простые, но нужно работать с тем, что мы имеем.

Очевидно, что десятиминутный перерыв в такие моменты является чем-то ценным и необходимым. Я впервые столкнулся с подобной практикой и рад, что организаторы с пониманием отнеслись к теннисистам».