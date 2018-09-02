Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Свитолина – Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка четвертого круга US Open

  • 02.09.2018 13:43
  • 1020 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
В ночь с воскресенья на понедельник первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок четвертого раунда US Open. Соперницей украинки станет вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (№18 WTA).
 
Поединок состоится четвертым запуском на корте «Grandstand». Матч начнется не ранее 00:00 по Киеву.
 
Букмекеры верят в победу украинки: 1,45 против 3,0 на латвийку. Ранее теннисистки встречались 1 раз, победила Свитолина (Кали-2013).
 
Напомним, в третьем круге Элина в двух сетах обыграла китаянку Ван Цян.
 
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против кого-то из пары Слоан Стивенс – Элизе Мертенс.
 
Отметим, что победа в данном матче позволит Свитолиной обойти в рейтинге Петру Квитову и Каролин Гарсию и подняться минимум на две строчки в мировой классификации. Более детально об этом будет написано в отдельном материале.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.09.2018 14:02
    +1
    Севастова - очень серьезный соперник. По технике она превосходит Элину, играя разнообразно. В ее арсенале и слайсы слева, и дропы. Хорошо обводит выходящих к сетке, причем разными способами. До сих пор не поднималась выше 15-го места в рейтинге потому, что не могла грамотно распределить свои силы на весь год. Преимущество Свитолиной может быть в большей психологической стабильности.
    Что бы я посоветовал для победы. Поскольку лучше всего латышка себя чувствует в контратакующей игре, нужно действовать в прошлогоднем стиле, играя глубоко в центр, вынуждая соперницу саму атаковать. С этим у нее могут возникнуть проблемы. Если Элина планирует играть первым номером, хорошего ждать не приходится. Ну разве что у Севастовой будет неудачный день.
    Что касается шансов, повторюсь, что в лучшем для Элины случае это 50/50.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.