Свитолина – Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок четвертого раунда US Open. Соперницей украинки станет вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (№18 WTA).
Поединок состоится четвертым запуском на корте «Grandstand». Матч начнется не ранее 00:00 по Киеву.
Букмекеры верят в победу украинки: 1,45 против 3,0 на латвийку. Ранее теннисистки встречались 1 раз, победила Свитолина (Кали-2013).
Напомним, в третьем круге Элина в двух сетах обыграла китаянку Ван Цян.
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против кого-то из пары Слоан Стивенс – Элизе Мертенс.
Отметим, что победа в данном матче позволит Свитолиной обойти в рейтинге Петру Квитову и Каролин Гарсию и подняться минимум на две строчки в мировой классификации. Более детально об этом будет написано в отдельном материале.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Что бы я посоветовал для победы. Поскольку лучше всего латышка себя чувствует в контратакующей игре, нужно действовать в прошлогоднем стиле, играя глубоко в центр, вынуждая соперницу саму атаковать. С этим у нее могут возникнуть проблемы. Если Элина планирует играть первым номером, хорошего ждать не приходится. Ну разве что у Севастовой будет неудачный день.
Что касается шансов, повторюсь, что в лучшем для Элины случае это 50/50.
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