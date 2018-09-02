Свитолина – Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок четвертого раунда US Open. Соперницей украинки станет вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (№18 WTA).

Поединок состоится четвертым запуском на корте «Grandstand». Матч начнется не ранее 00:00 по Киеву.

Букмекеры верят в победу украинки: 1,45 против 3,0 на латвийку. Ранее теннисистки встречались 1 раз, победила Свитолина (Кали-2013).

Победительница матча в 1/4 финала сыграет против кого-то из пары Слоан Стивенс – Элизе Мертенс.

Отметим, что победа в данном матче позволит Свитолиной обойти в рейтинге Петру Квитову и Каролин Гарсию и подняться минимум на две строчки в мировой классификации. Более детально об этом будет написано в отдельном материале.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.