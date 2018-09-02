Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рейтинг WTA. Что ждет Свитолину и Цуренко после US Open

Оцениваем ситуацию в мировой классификации после первых трех раундов американского мэйджора

  • 02.09.2018 15:59
  • 2606 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко продолжают борьбу на Открытом чемпионате США. После трех туров основной сетки можно подвести промежуточные итоги и попробовать заглянуть в завтрашний день.
 
Благодаря вылету большинства топовых теннисисток, Элина Свитолина как минимум сохранит седьмое место, а в случае победы на турнире (коэффициент 11) поднимется на вторую позиции.
 
Из таблицы ниже видно, что выход в четвертьфинал позволит Свитолиной опередить Квитову и Гарсию, а вот обогнать украинку даже при самом худшем раскладе сможет только одна теннисистка, ведь Плишкова, Стивенс, Барти и Мертенс находятся в одной части сетки, то есть только одна из них сможет выйти в финал.
 
Live-рейтинг WTA после третьего круга
 
 
 
 
Участие в главном матче турнира будет означать для Свитолиной повторение личного рекорда (3-е место), но об этом говорить еще очень рано. Задача-минимум – четвертьфинал, который вернет Элину в топ-5.
 
Что касается Леси Цуренко, то она уже однозначно завершит турнир в топ-30. Только какой-то совершенно невероятный финал Канепи – Вондроушова и проход Цибулковой в четвертьфинал не позволят Лесе повторить или превзойти свой лучший результат в карьере (29-е место).
 
 
Теоретическая победа (коэффициент 41) поднимет вторую ракетку Украины в топ-15, а в Чемпионской гонке она станет одной из кандидаток на Сингапур. Пока это только мечты, но как оно будет дальше, увидим в течение следующей недели.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dimaprog
    online
      dimaprog, 02.09.2018 16:17
    +8
    Опять летом цыплят считают! Раскладов еще много может быть, пара дней и будет все ясно, терпения надо набраться и болеть за наших.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 02.09.2018 16:30
    +6
    от не люблю, коли наперед місця ділять. Традиційно після такого дівчата програють. ТТТ, щоб не зурочити.
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 02.09.2018 16:49
    +2
    ділите вже шкуру??
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.