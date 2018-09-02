Рейтинг WTA. Что ждет Свитолину и Цуренко после US Open

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко продолжают борьбу на Открытом чемпионате США. После трех туров основной сетки можно подвести промежуточные итоги и попробовать заглянуть в завтрашний день.
Благодаря вылету большинства топовых теннисисток, Элина Свитолина как минимум сохранит седьмое место, а в случае победы на турнире (коэффициент 11) поднимется на вторую позиции.
Из таблицы ниже видно, что выход в четвертьфинал позволит Свитолиной опередить Квитову и Гарсию, а вот обогнать украинку даже при самом худшем раскладе сможет только одна теннисистка, ведь Плишкова, Стивенс, Барти и Мертенс находятся в одной части сетки, то есть только одна из них сможет выйти в финал.
Live-рейтинг WTA после третьего круга
Участие в главном матче турнира будет означать для Свитолиной повторение личного рекорда (3-е место), но об этом говорить еще очень рано. Задача-минимум – четвертьфинал, который вернет Элину в топ-5.
Что касается Леси Цуренко, то она уже однозначно завершит турнир в топ-30. Только какой-то совершенно невероятный финал Канепи – Вондроушова и проход Цибулковой в четвертьфинал не позволят Лесе повторить или превзойти свой лучший результат в карьере (29-е место).
Теоретическая победа (коэффициент 41) поднимет вторую ракетку Украины в топ-15, а в Чемпионской гонке она станет одной из кандидаток на Сингапур. Пока это только мечты, но как оно будет дальше, увидим в течение следующей недели.
Источник — Sport.ua
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