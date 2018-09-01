Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на турнирах БШ

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко установили национальный рекорд на турнирах Большого Шлема, пробившись в четвертый раунд US Open-2018.

На US Open первой удалось добраться до четвертого раунда Юлии Вакуленко (2007), затем Катерина Бондаренко (2009) пробилась и до четвертьфинала. В этом сезоне до четвертого раунда в Австралии дошла Элина Свитолина, а на Ролан Гаррос - Леся Цуренко.

В 2016 году на US Open три украинки (Свитолина, Цуренко и Катерина Бондаренко) добрались до третьего раунда, и это впервые, когда Украина получила такое представительство на этом этапе мэйджора. В этом сезоне на Australian Open рекорд был повторен (Свитолина, Бондаренко и Марта Костюк).

Напомним, что ни одна представительница Украины в одиночном разряде на турнирах Grand Slam не доходила до полуфинала. В парном разряде единственный мэйджор в истории украинского тенниса в 2008 году выиграли Алёна и Катерина Бондаренко на Открытом чемпионате Австралии.