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Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на турнирах БШ

В четвертом раунде на турнирах Большого Шлема ранее ни разу не играло две украинки

  • 01.09.2018 23:00
  • 1674 просмотра
  • 4 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко установили национальный рекорд на турнирах Большого Шлема, пробившись в четвертый раунд US Open-2018.
 
На US Open первой удалось добраться до четвертого раунда Юлии Вакуленко (2007), затем Катерина Бондаренко (2009) пробилась и до четвертьфинала. В этом сезоне до четвертого раунда в Австралии дошла Элина Свитолина, а на Ролан Гаррос - Леся Цуренко. 
 
В 2016 году на US Open три украинки (Свитолина, Цуренко и Катерина Бондаренко) добрались до третьего раунда, и это впервые, когда Украина получила такое представительство на этом этапе мэйджора. В этом сезоне на Australian Open рекорд был повторен (Свитолина, Бондаренко и Марта Костюк). 
 
Напомним, что ни одна представительница Украины в одиночном разряде на турнирах Grand Slam не доходила до полуфинала. В парном разряде единственный мэйджор в истории украинского тенниса в 2008 году выиграли Алёна и Катерина Бондаренко на Открытом чемпионате Австралии.
 
В четвертом раунде Открытого чемпионата США-2018 Элина Свитолина сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии, а Леся Цуренко - с Маркетой Вондроушовой из Чехии.
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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    and878787
    online
      and878787, 01.09.2018 23:10
    +4
    В такому темпі дальше ідіть
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.09.2018 23:12
    +5
    Отличный результат! Дальше будет сложнее, но бороться за 1/4 вполне возможно.
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    and878787
    online
      and878787, 01.09.2018 23:15
    +3
    Якщо я правильно зрозумів четвертий раунд це 1/8 фіналу?
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 01.09.2018 23:38
    0
    То ли ещё будет!
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