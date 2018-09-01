US Open. Серена обыграла Винус и идет дальше

Американка Серена Уильямс (17) в 1/16 финала US Open без особых проблем победила свою старшую сестру Винус со счетом 6:1, 6:2.
Матч длился час и 13 минут. Младшая Уильямс 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету старшей сестры 1 эйс, а вот двойными ошибками и реализованными брейк-пойнтами она не отметилась.
Это была их юбилейная 30-я встреча, теперь на счету Серены 17 побед, у Винус – 13.
Серена Уильямс дважды в своей карьере выигрывала Открытый чемпионат США – в 1999 и 2009 годах.
В четвертом круге Серена встретится с эстонкой Кайей Канепи, обыгравшей в третьем раунде представительницу Швеции Ребекку Петерсон – 6:3, 7:6 (7:3). Напомним, что в первом туре Канепи обыграла первую ракетку мира Симону Халеп.
Источник — Sport.ua
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