Серена УИЛЬЯМС: «Матч с Винус? Не скажу, что это здорово»

Во втором раунде US Open Серена Уильямс разгромила Карину Виттхефт и теперь встретится со своей сестрой Винус.

Уильямс-младшая прокомментировала предстоящий поединок:

«Я не скажу, что это здорово. Совершенно точно для меня это будет тяжелый матч. И мы снова сыграем на раннем этапе турнира, но что тут поделаешь.

Я никогда не болею против Винус, ни в каком случае. Так что это для меня самое сложное: мне нужно обыграть человека, которому я всегда желаю победы. Но у нее такая же ситуация, она тоже всегда за меня болеет. Это самое сложное.

Самое хорошее в таких матчах, что мы выводим друг друга на лучший уровень. Я знаю, что против нее нужно показывать лучшую игру. И она тоже. В итоге мы так проводим весь турнир, это задает тон. Мне кажется, по ходу турниров мы выводили друг друга на пик, сделали друг друга Винус и Сереной Уильямс».