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US Open. Серена Уильямс без проблем прошла в третий круг

Американская теннисистка обыграла немку Карину Виттхёфт

  • 30.08.2018 04:36
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usopen.org. Серена Уильямс
© usopen.org. Серена Уильямс
Американская теннисистка Серена Уильямс (17) уверенно вышла в третий круг на Открытом чемпионате США. Во втором круге экс-первая ракетка мира обыграла немку Карину Виттхёфт - 6:2, 6:2.
 
US Open/ Женщины, 1-й круг
Серена Уильямс (США, 17) — Карина Виттхёфт (Германия) - 6:2, 6:2
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Источник — Sport.ua

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