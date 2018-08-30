US Open. Серена Уильямс без проблем прошла в третий круг

Американская теннисистка Серена Уильямс (17) уверенно вышла в третий круг на Открытом чемпионате США. Во втором круге экс-первая ракетка мира обыграла немку Карину Виттхёфт - 6:2, 6:2.
US Open/ Женщины, 1-й круг
Серена Уильямс (США, 17) — Карина Виттхёфт (Германия) - 6:2, 6:2
Источник — Sport.ua
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