US Open. Надежда Киченок преодолела первый раунд микста

враховуючи падіння рівня гри ШД то навряд чи групу можна назвати прохідною, але за 3 місце можуть...

Вернидуб просто рисуется.Какой он тренер? Неотёсанное хамло. Успехи "Зари" в прошлом ...

08:32 — ak228

в его случае лучше молчать чем говорить.... или просто выполнять свою роботу - играть в футбол

08:31 — vj-slim

Прям как Шахтер в последних пяти матчах ЧУ с Динамо