US Open. Надежда Киченок преодолела первый раунд микста

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в смешанном парном разряде. Украинка в дуэте с Уэсом Колхофом из Нидерландов переиграла американскую пару Тейлор Таунсенд / Дональд Янг.
US Open. Первый раунд микста
Надежда Киченок / Уэс Колхоф – Тейлор Таунсенд / Дональд Янг – 6:1, 7:5
Во втором круге пара Киченок / Колхоф сыграет против победителей матча Латиша Чань / Иван Додиг – Людмила Киченок / Артём Ситак.
Напомним, в женском парном разряде Надежда вылетела в первом круге.
Источник — Sport.ua
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