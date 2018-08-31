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US Open. Надежда Киченок преодолела первый раунд микста

Украинка в дуэте с Уэсом Колхофом переиграла американскую пару

  • 31.08.2018 07:42
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в смешанном парном разряде. Украинка в дуэте с Уэсом Колхофом из Нидерландов переиграла американскую пару Тейлор Таунсенд / Дональд Янг.
 
US Open. Первый раунд микста
Надежда Киченок / Уэс Колхоф – Тейлор Таунсенд / Дональд Янг –  6:1, 7:5
 
Во втором круге пара Киченок / Колхоф сыграет против победителей матча Латиша Чань / Иван Додиг – Людмила Киченок / Артём Ситак.
 
Напомним, в женском парном разряде Надежда вылетела в первом круге.
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Источник — Sport.ua

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