Последние комментарии

Юрий Вернидуб уходит в отставку 06:51 — pokleon удивительные люди болельщики, прорвись заря сквозь лейпциг, был бы шквал похвалы...вернидуб реаль...

US Open. Цуренко выиграла у Возняцки в двух сетах 06:51 — gerzaher Между прочим, это первая победа Леси над представительницей топ-5 мирового рейтинга в карьере. И ... 06:25 — u6467u Спобедой,так держать!!! 06:19 — vit-2 Можливо, Каро зараз більше переймається особистими питаннями: вона ж готується до весілля. А може...

Шахтер узнал соперников в групповом турнире Лиги чемпионов 06:46 — Артур Отаманчук группа хорошая, три команды равные по силам, что касается кротов, будут как всегда сосать!

Шахтер – против представителей топ-лиг Европы. Будет интересно 06:41 — Артур Отаманчук ух кроты знатно отсосут аххахахахаха

Лейпциг вырвал победу на последних минутах и оставил Зарю за бортом ЛЕ 06:40 — Віктор Пересипкін что ЛОСЬ, так это точно!

Стали известны все возможные соперники Динамо и Ворсклы в Лиге Европы 06:38 — Denmark1107 Вдалого жеребкування нашим, особливо Ворсклі. І сподіваюсь, що сьогодні для мацкалячих клЮбіків н... 06:31 — micha.veresh Мій прогноз. Динамо, Фенербахче, Бате, Спартак Трнава.