US Open. Цуренко выиграла у Возняцки в двух сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) в матче второго раунда US Open в двух сетах обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.
US Open. Второй раунд
Леся Цуренко (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) – 6:4, 6:2
В третьем раунде Цуренко сыграет против кого-то из пары Катерина Синякова – Айла Томлянович.
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко легко переиграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии.
Источник — Sport.ua
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Леся зіграла сьогодні в свому стилі: класно і не без травми. Це проблема полько-датчанки що та сьогодні зіграла гірше, ніж у своїх кращих традиціях.
Здоров'я Лесі. Попереду знову чешка, а з ними завжди наші тяжко грають. Тримаємо кулаки за українок на шлемі!
Ждем комментариев Леси после игры относительно ситуации с рукой..
Обзор матча против Каролин:
http://uatennis.blogspot.com/2018/08/tsurenko-wozniacki-us-open.html?m=0
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