Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Цуренко выиграла у Возняцки в двух сетах

Украинка одержала уверенную победу над второй ракеткой мира

  • 31.08.2018 06:03
  • 1261 просмотр
  • 7 комментариев
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) в матче второго раунда US Open в двух сетах обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.
 
US Open. Второй раунд
Леся Цуренко (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) – 6:4, 6:2
 
В третьем раунде Цуренко сыграет против кого-то из пары Катерина Синякова – Айла Томлянович.
 
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко легко переиграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 31.08.2018 06:05
    +7
    Дякую, Леся!!! Така приємна новина зранку!!!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 31.08.2018 06:08
    +7
    Вітаю всіх із перемогою Лесі над Вознякі, особливо тих хто рано прокинувся, або ще не лягав щоб подивитися цю гру: приємно коли наші зусилля по моральній підтримці українки стали не марними.

    Леся зіграла сьогодні в свому стилі: класно і не без травми. Це проблема полько-датчанки що та сьогодні зіграла гірше, ніж у своїх кращих традиціях.

    Здоров'я Лесі. Попереду знову чешка, а з ними завжди наші тяжко грають. Тримаємо кулаки за українок на шлемі!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2018 06:11
    +4
    Отличная победа, тактика на игру четко просматривалась, и даже повреждение правой руки не смогло помешать. Очень хотелось бы, чтобы оно оказалось несерьезным и можно было бы играть дальше. Следующий соперник Синякова, очередная типичная чешка. С ней без нормальной первой подачи придется тяжело, она будет с каждого приема атаковать, это не Возняцки.
    Ждем комментариев Леси после игры относительно ситуации с рукой..
    Ссылка
    voone1983
    online
      voone1983, 31.08.2018 06:16
    -2
    В мене таке відчуття, що після виграних Сінгапура і АО Возняцкі якось підзабила на теніс. Якщо не візьметься за розум, то скоро може і з 10ки вилетіти. Їй до наступного АО багато чого захищати треба
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 31.08.2018 06:19
    0
    voone1983, 31.08.2018 06:16
    В мене таке відчуття, що після виграних Сінгапура і АО Возняцкі якось підзабила на теніс. Якщо не візьметься за розум, то скоро може і з 10ки вилетіти. Їй до наступного АО багато чого захищати треба
    Можливо, Каро зараз більше переймається особистими питаннями: вона ж готується до весілля. А може, виграний шлем для Вознякі був останньою мрією і після АО в неї вже бракує мотивації для подальших успіхів. Зрештою це її життя, за неї є кому переживати...
    Ссылка
    u6467u
    online
      u6467u, 31.08.2018 06:25
    +1
    Спобедой,так держать!!!
    Ссылка
    gerzaher
    online
      gerzaher, 31.08.2018 06:51
    0
    Между прочим, это первая победа Леси над представительницей топ-5 мирового рейтинга в карьере. И в какой бы форме ни была Возняцки, это действительно круто.

    Обзор матча против Каролин:

    http://uatennis.blogspot.com/2018/08/tsurenko-wozniacki-us-open.html?m=0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.