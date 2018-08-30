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Леся Цуренко – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга US Open

  • 30.08.2018 16:21
  • 406 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
В ночь с четверга на пятницу украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок второго раунда US Open. Соперницей украинки станет вторая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании.
 
Поединок состоится вторым запуском в вечерней сессии на корте имени Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
 
Букмекеры ставят на датчанку: 1,33 против 3,7 на украинку. Девушки встречались на корте всего одни раз в далеком 2013-м году на кортах Мельбурна. В третьем круге Australian Open выиграла Возняцки.
 
Победительница матча в третьем раунде сыграет против кого-то из пары Катерина Синякова – Айла Томлянович.
 
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко легко переиграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 30.08.2018 16:38
    +1
    Ох и фото... Не впізнаЮ на ньому свою найулюбленішу українську тенісистку.
    Ссылка
    Євген Біленький
    online
      Євген Біленький, 30.08.2018 16:41
    0
    potapenkovd, 30.08.2018 16:38
    Ох и фото... Не впізнаЮ на ньому свою найулюбленішу українську тенісистку.
    На цьому фото на Бузарнеску схожа
    Ссылка
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