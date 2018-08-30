Леся Цуренко – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок второго раунда US Open. Соперницей украинки станет вторая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании.

Поединок состоится вторым запуском в вечерней сессии на корте имени Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

Букмекеры ставят на датчанку: 1,33 против 3,7 на украинку. Девушки встречались на корте всего одни раз в далеком 2013-м году на кортах Мельбурна. В третьем круге Australian Open выиграла Возняцки.

Победительница матча в третьем раунде сыграет против кого-то из пары Катерина Синякова – Айла Томлянович.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.