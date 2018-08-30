Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Вердаско может сломать мою игру»

Таку халяву кротовня моглаб отримати в ЛЄ. Тут такий збіг клубної "цукерки&qu...

Девочки! Давайте не ссорится!!! Хватит меряться у кого длинее и толще.Предлагаю сегодня и завтра ...

15:03 — a081757

Заре Ворскле я желаю только побед. Просто фк. Шахтер ассоциируется у меня с гнилью. Я не восприни...

15:00 — alexssumin

Что за баг в комментах? Сразу по 2 штуки выскакивают....

14:59 — alexssumin

4 команды и тогда для украинских команд будет 100% квалификация, а это неудача в 90% случаях.