Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Вердаско может сломать мою игру»

В третьем раунде US Open Хуану Мартину дель Потро предстоит сразиться с Фернандо Вердаско, который накануне выбил из турнира Энди Маррея.
Дель Потро понимает, что матч будет непростым:
«Фернандо – отличный игрок. Мне не нравится играть против левшей, потому что они постоянно могут варьировать игру и показывать очень разнообразный теннис. Они постоянно доставляют мне проблемы и могут легко сломать мою игру».
Источник — ATP World Tour
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