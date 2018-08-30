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Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Вердаско может сломать мою игру»

Аргентинец опасается матча с Фернандо Вердаско

  • 30.08.2018 13:44
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Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин дель Потро

В третьем раунде US Open Хуану Мартину дель Потро предстоит сразиться с Фернандо Вердаско, который накануне выбил из турнира Энди Маррея.

Дель Потро понимает, что матч будет непростым:

«Фернандо – отличный игрок. Мне не нравится играть против левшей, потому что они постоянно могут варьировать игру и показывать очень разнообразный теннис. Они постоянно доставляют мне проблемы и могут легко сломать мою игру».

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Источник — ATP World Tour

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