Энди МАРРЕЙ: «Я играл слишком нестабильно»

Энди Маррей прокомментировал свой вылет из US Open от Фернандо Вердаско:
«Думаю, что в отдельных эпизодах сегодня я играл так хорошо, как еще не играл после операции. Тем не менее, были моменты, когда я играл откровенно плохо. Я совершил множество ошибок в концовке первой партии – думаю, я должен был выиграть ее, но не сделал этого. Я играл слишком нестабильно.
В целом думаю, я отлично справился – были довольно сложные погодные условия. Невзирая на жару я продолжал бороться за каждый мяч до самого последнего розыгрыша».
Источник — ATP World Tour
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