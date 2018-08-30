Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Энди МАРРЕЙ: «Я играл слишком нестабильно»

Британский теннисист – о своем вылетел из US Open

  • 30.08.2018 10:19
  • 262 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Энди Маррей прокомментировал свой вылет из US Open от Фернандо Вердаско:

«Думаю, что в отдельных эпизодах сегодня я играл так хорошо, как еще не играл после операции. Тем не менее, были моменты, когда я играл откровенно плохо. Я совершил множество ошибок в концовке первой партии – думаю, я должен был выиграть ее, но не сделал этого. Я играл слишком нестабильно.

В целом думаю, я отлично справился – были довольно сложные погодные условия. Невзирая на жару я продолжал бороться за каждый мяч до самого последнего розыгрыша».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP World Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.