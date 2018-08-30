Энди МАРРЕЙ: «Я играл слишком нестабильно»

Энди Маррей прокомментировал свой вылет из US Open от Фернандо Вердаско:

«Думаю, что в отдельных эпизодах сегодня я играл так хорошо, как еще не играл после операции. Тем не менее, были моменты, когда я играл откровенно плохо. Я совершил множество ошибок в концовке первой партии – думаю, я должен был выиграть ее, но не сделал этого. Я играл слишком нестабильно.

В целом думаю, я отлично справился – были довольно сложные погодные условия. Невзирая на жару я продолжал бороться за каждый мяч до самого последнего розыгрыша».