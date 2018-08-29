Каролин ВОЗНЯЦКИ: «Цуренко – непростая соперница»

Во втором раунде US Open-2018 Каролин Возняцки встретится с Лесей Цуренко. Вторая ракетка мира понимает, что для нее поединок будет непростым:
«Это непростая соперница. Она обыграла немало сильных теннисисток. Леся здорово двигается, у нее лучше удар с бэкхенда. Она старается играть агрессивно».
В первом раунде Цуренко уверенно обыграла Элисон Ван Эйтванк.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.