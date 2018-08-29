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Каролин ВОЗНЯЦКИ: «Цуренко – непростая соперница»

Вторая ракетка мира – о предстоящей встрече с Лесей Цуренко

  • 29.08.2018 14:36
  • 577 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки

Во втором раунде US Open-2018 Каролин Возняцки встретится с Лесей Цуренко. Вторая ракетка мира понимает, что для нее поединок будет непростым:

«Это непростая соперница. Она обыграла немало сильных теннисисток. Леся здорово двигается, у нее лучше удар с бэкхенда. Она старается играть агрессивно».

В первом раунде Цуренко уверенно обыграла Элисон Ван Эйтванк.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 29.08.2018 14:40
    0
    Интересно каковы ставки на победу Цуренко?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.08.2018 15:14
    0
    Ihor8, 29.08.2018 14:40
    Интересно каковы ставки на победу Цуренко?
    В среднем 3,4 против 1,3 на Каро.
    Ссылка
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