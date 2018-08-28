US Open. Цуренко сыграет во втором круге с Возняцки

Юрий, посмотрите фильм "Хулиганы" с Элайджа Вуд в главной роли - это самая что ни на ес...

22:52 — vitaha33

Я тобі нагадаю ахметовський бєзпрєдєл сьогодні з ручною ффу, далеко ходити не треба

22:52 — SeM077

— В Амстердаме вы сказали, что сойдутся две философии: тотальный футбол «Аякса» и оборонительный ...

22:52 — Влад Тараненко

Цыганков как и обещал умер. По крайней мере на поле его точно нету.После такого первого тайма еще...

22:52 — Rostik Karpa

Краще б Зоря з тим Аяксом зіграла

22:52 — kuzmen1992

Динамо так привыкло играть в "дырявый автобус" что даже в таких матчах где нужно атаков...

22:51 — lhfrekf

давайте будемо відветритими немає що робити такому динамо в групі ліги чемпіонів

22:51 — viktor112007

3 удара в сторону суперника за весь тайм. це позорище і команді конче тре забивати.стид ...

22:51 — viktor112007

3 удара в сторону суперника за весь тайм. це позорище і команді конче тре забивати.стид ...