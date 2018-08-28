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US Open. Цуренко сыграет во втором круге с Возняцки

Украинка встретится со второй ракеткой мира

  • 28.08.2018 20:47
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки
Вторая ракетка мира Каролин Возняцки успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США по теннису. В стартовом поединке датчанка в двух сетах разобралась с опытной австралийкой Самантой Стосур.
 
US Open. Первый круг
Каролин Возняцки (Дания) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:3, 6:2
 
 
Таким образом, Возняцки вышла на украинку Лесю Цуренко, которая с идентичным счетом чуть ранее обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк.
 
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Источник — Sport.ua

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