US Open. Цуренко сыграет во втором круге с Возняцки

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США по теннису. В стартовом поединке датчанка в двух сетах разобралась с опытной австралийкой Самантой Стосур.
US Open. Первый круг
Каролин Возняцки (Дания) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:3, 6:2
Таким образом, Возняцки вышла на украинку Лесю Цуренко, которая с идентичным счетом чуть ранее обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк.
Источник — Sport.ua
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