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US Open. Джокович стартовал с победы

Серб в четырех сетах справился с Мартоном Фучовичем

  • 29.08.2018 03:02
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

В первом раунде US Open-2018 один из главных фаворитов турнира Новак Джокович встречался с Мартоном Фучовичем из Венгрии.

Поединок затянулся на 4 сета, но Джокович все же сумел одержать победу, выиграв всухую заключительный сет. Матч продолжался 3 часа и 1 минуту.

1-й раунд

Новак Джокович (Сербия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 3:6, 6:4, 6:0

Во втором раунде Джокович сыграет с Теннисом Сандгреном.

Ранее Леся Цуренко на старте US Open-2018 обыграла Элисон ван Эйтванк.

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Источник — Sport.ua

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