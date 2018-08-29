US Open. Джокович стартовал с победы

Во всем будет виноват Павелко что они играют при пустых трибунах.....

Да это родичи Павелка...

03:07 — oleg08

Никто его не выгонит он 3 раза в Шахтера выиграл....

02:39 — alm_zone

А мне кажется, что потенциал у нынешнего Динамо выше, чем есть на данный момент. Но чтобы его рас...

02:27 — Славик Чернецкий

Тренер здесь не при делах ты хоть Зидана поставь, бежать и играть они лучше не будут.

02:24 — Славик Чернецкий

ХАЦКЕВИЧ, СКАЗАЛ ПО ДЕЛУ. ФУТБОЛИСТЫ СТАРАЛИСЬ , НО Аякс команда выше классом.

02:22 — sigizund-avto

писец этот бульбаш)))) он вместе со своим старшим клоуном живет в какой-то потусторонней реальнос...