US Open. Джокович стартовал с победы

В первом раунде US Open-2018 один из главных фаворитов турнира Новак Джокович встречался с Мартоном Фучовичем из Венгрии.
Поединок затянулся на 4 сета, но Джокович все же сумел одержать победу, выиграв всухую заключительный сет. Матч продолжался 3 часа и 1 минуту.
1-й раунд
Новак Джокович (Сербия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 3:6, 6:4, 6:0
Во втором раунде Джокович сыграет с Теннисом Сандгреном.
Ранее Леся Цуренко на старте US Open-2018 обыграла Элисон ван Эйтванк.
Источник — Sport.ua
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