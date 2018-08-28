Леся ЦУРЕНКО: «Чувствовала преимущество весь поединок»

- Счёт матча достаточно легкий. Как игралось? По картинке кажется, что в Нью-Йорке очень жарко.

- Счёт матча отражает общую картину, я чувствовала преимущество весь поединок. В каждом сете мне удалось быстро сделать брейк. Сегодня сложнее всего было играть из-за такой жары. Но она влияет не только на меня, но и на соперницу, я это знала. Старалась сама играть довольно активно, Элисон неплохо играла слабые мячи с моей стороны, атаковала очень точно. Я знала, как она играет, и стремилась начать розыгрыши агрессивно. По поводу погоды, то сегодня очень сильно жарко, воздух стоит, приятного ветра никакого нет, поэтому очень жарко. Я даже рада, что играла первым запуском. Потому что в течение дня становится еще хуже, так что я рада такому расписанию.

- В первом сете с 5-1 дошли до 5-3 и двух брейкпоинтов на твоей подаче. Но сегодня не было видно волнения в твоих действиях. Своей игрой в целом довольна?

- Единственный момент потери внимания. Думаю, что сделаю выводы, хотя я все равно чувствовала себя довольно спокойно и уверенно. Игрой в принципе довольна, можно было на несколько ошибочек меньше сделать. Очень сильно влияла жара и иногда было сложно держать внимание.

- На USO ввели шот-клок на подаче. Расскажи ощущения. Он мешает или, может, наоборот, помогает собраться. Кириос говорил, что ему нравится, когда он выходит и видит, что у него еще целых 20 секунд, и можно подумать спокойно, что делать. Как тебе?

- У меня тоже сегодня были похожие ощущения, пару раз ловила свой взгляд на часах и так: "О, класс, целых 20 секунд есть. На мою игру никак не влияет, я всегда укладывалась во время, не помню, чтобы мне по этому поводу делали замечание. Не знаю, может, это какой-то такой ход для зрителей.

- В блоге перед турниром ты писала о некоторых повреждениях на американской серии. Как сейчас твое физическое состояние?

- В Монреале на матче с Суарес-Наварро заболела спина, не могла вообще ни в какую сторону нагнуться. И в Цинциннати были некоторые опасения, но удалось неплохо сыграть. Были какие-то ощущения в каждом матче, неприятно было в игре с Халеп, но я прошла неплохо этот турнир. Здесь уже со вторника-среды боли прошли, сейчас очень довольна своей физической формой.

- По картинке есть ощущения, что хард стал еще медленнее. Так ли это?

- Хард однозначно довольно медленный, более ли он медленный с прошлого года, я не знаю, но лично мне играть очень комфортно.