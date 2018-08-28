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Симона ХАЛЕП: «Никогда не показываю лучшей игры на US Open»

Первая ракетка мира – о вылете из US Open

  • 28.08.2018 10:28
  • 436 просмотров
  • 5 комментариев
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

В первом раунде US Open-2018 Симона Халеп неожиданно уступила Кайе Канепи – 2:6, 4:6. Первая ракетка мира прокомментировала свою неудачу:

«Здесь я никогда не показываю своей лучшей игры, даже если дохожу до четвертьфинала или полуфинала. Чувствую, что действую не лучшим образом, не на своём уровне, однако я всегда борюсь в каждом матче.

Это плохой день для меня. Канепи заслужила победу, потому что играла лучше. Я устала, поскольку провела много матчей в Монреале и Цинциннати. В моей игре не было баланса. Я не чувствовала в себе сил, чтобы выиграть этот поединок. Я хорошо тренировалась вчера и два дня назад, но это никак не повлияло.

Канепи — очень сильная теннисистка, у неё есть высокие шансы добиться высоких результатов. Она показала сильную игру. Канепи может пройти далеко.

Я думаю, каждый человек немного переживает в первой игре. Это всегда нервы. Даже если вы на вершине рейтинга, вы так же волнуетесь. Мы все люди и чувствуем одно и то же.

Я эмоциональный человек, мне важен удачный старт, но я не боюсь поражений. Иногда это может случиться, и сегодня как раз это произошло. Это не трагедия, однако это сложно принять. Иногда у меня наворачиваются слезы, это нормально, но теперь мне стало лучше. Чувствую, что это был плохой день».

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.08.2018 10:41
    -2
    Предлагаю ознакомиться с котировкой на тотализаторе результата этой игры... И тогда многое станет ясным.
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 28.08.2018 10:44
    0
    Да ладно , Симона.Тут кое-кто не показывает лучшей игры на всех турнирах ТБШ)
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    Nikuss22
    online
      Nikuss22, 28.08.2018 10:47
    +2
    думаеш првая ракетка мира мола зарабатывает, что бы сливать игру на тбш? тем более в этом году рекордные призовые, победитель получает 3 млн
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    Nikuss22
    online
      Nikuss22, 28.08.2018 10:47
    0
    мало*
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 28.08.2018 11:15
    0
    Ключевые слова я устала, переборщила Симона с нагрузкой игр перед шлемом)( да там еще и такие трехсетовые боище были)
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