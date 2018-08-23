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Стали известны пары 1/4 финала в Нью-Хейвене

Квитова сыграет против Суарес Наварро, Каролин Гарсию ждет Моника Пуиг

  • 23.08.2018 07:52
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  • 1 комментарий
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова
Завершились еще четыре матча второго круга на хардовом Премьере в Нью-Хейвене (Коннектикут, США).
 
Нью-Хейвен. Второй круг
 
Арина Соболенко (Беларусь) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 6:7(6), 7:5
Екатерина Макарова (Россия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) –  2:6, 6:3, 6:3
Петра Квитова (Чехия) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:1, 5:7, 6:2
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:4, 6:3
 
Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала
 
Верхняя сетка
 
Бенчич – Соболенко
Макарова – Гёргес
 
Нижняя сетка
 
Квитова – Суарес Наварро
Пуиг – Гарсия
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    voone1983
    online
      voone1983, 23.08.2018 08:05
    +3
    Буває ж таке. Бенчіч вилетіла ще в кваліфікації, а зараз вже в 1/4. Чого доброго ще турнір виграє
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