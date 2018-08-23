Стали известны пары 1/4 финала в Нью-Хейвене

Завершились еще четыре матча второго круга на хардовом Премьере в Нью-Хейвене (Коннектикут, США).
Нью-Хейвен. Второй круг
Арина Соболенко (Беларусь) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 6:7(6), 7:5
Екатерина Макарова (Россия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 2:6, 6:3, 6:3
Петра Квитова (Чехия) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:1, 5:7, 6:2
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:4, 6:3
Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала
Верхняя сетка
Бенчич – Соболенко
Макарова – Гёргес
Нижняя сетка
Квитова – Суарес Наварро
Пуиг – Гарсия
Напомним, Даяна Ястремская проиграла Юлии Гёргес в матче второго круга.
Источник — Sport.ua
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