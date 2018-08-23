Стали известны пары 1/4 финала в Нью-Хейвене

При розумному веденні гри в Києві Аякс можна проходити.Тим більше ,що Тальяфіко пропускає матч,ац...

09:16 — kolezey2

после игры с Александрией я написал что так играть для такого клуба это позорище,заминусовали вон...

09:14 — oleg08

Ты лучше назви кто Чемпион и обладатель Кубка!

09:04 — vibos11

Нынешнее Динамо и Шахтер, это команды ЛЕ. И это факт. Понятное дело что все хотят зарабатывать в ...

08:59 — valenok4

Автор отчета за деньги пишет, а просто так.1. Динама ожидаемо, лично для меня, проиграло. Атакующ...

08:58 — Вова Писаренко

Чем-то не подходит под стиль, лан забили более за победу всех наших укр клубов!!!!

08:57 — kot_sumy

Фух, отскочили...