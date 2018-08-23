Нью-Хэйвен. Надежда Киченок не сумела пробиться в полуфинал

07:25 —

Ощущение такое, что следующий матч может закончиться как угодно. Для буков самое то!!

07:23 — dima.gerrard

автобус оказался дырявым. Донный клуб динамо Киев

07:16 —

Ощущение такое, что следующий матч может закончиться как угодно. Для буков самое то!!

07:15 — Вова Писаренко

Серж не пойму зачем так яро топишь за игру Динамо которой нету и никто давно не видел...на везени...

07:08 — vitaly78

это как в пословице " Среди овец я молодец, а среди молодца, сам как овца". А если по с...

06:44 — SamojlovS

Ну как же! 1. Научились проходить Янг Бойз (горняки, например, нет, правда, может просто их не св...

06:36 — sema.strateg

Ожидаемо в общем-то. На жилах долго не протянешь. Нет уверенности в результате ни с одним соперни...