Нью-Хэйвен. Надежда Киченок не сумела пробиться в полуфинал

Украинка Надежда Киченок и Анастасия Родионова из Австралии провели второй матч в парном разряде турнира в Нью-Хэйвене. В поединке 1/4 финала украино-австралийская пара проиграла сестрам Плишковым из Чехии.
Нью-Хэйвен, парный разряд, 1/4 финала
Надежда Киченок/Анастасия Родионова (Украина/Австралия) – Каролина Плишкова/Кристина Плишкова (обе - Чехия) – 4:6, 7:5, 5:10
Ранее Людмила Киченок на отказе соперниц прошла в 1/4 финала.
Источник — Sport.ua
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