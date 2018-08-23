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Нью-Хэйвен. Надежда Киченок не сумела пробиться в полуфинал

Украинка в паре с Анастасией Родионовой проиграла сестрам Плишковым

  • 23.08.2018 07:15
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ЕРА. Надежда Киченок
© ЕРА. Надежда Киченок
Украинка Надежда Киченок и Анастасия Родионова из Австралии провели второй матч в парном разряде турнира в Нью-Хэйвене. В поединке 1/4 финала украино-австралийская пара проиграла сестрам Плишковым из Чехии.
 
Нью-Хэйвен, парный разряд, 1/4 финала
Надежда Киченок/Анастасия Родионова (Украина/Австралия) – Каролина Плишкова/Кристина Плишкова (обе - Чехия) – 4:6, 7:5, 5:10
 
Ранее Людмила Киченок на отказе соперниц прошла в 1/4 финала.
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Источник — Sport.ua

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