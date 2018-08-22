Нью-Хэйвен. Людмила Киченок на отказе соперниц прошла в 1/4 финала

В первом раунде парного турнира Людмила Киченок вместе с Ларой Арруабарреной прошли в четвертьфинал после отказа вторых ракеток турнира, дуэта Схюрс/Среботник. Соперницы украинско-испанской пары не смогли доиграть поединок первого круга: 6:4, 0:1, отказ.
В 1/4 финала Людмила Киченок и Лара Арруабаррена будут бороться с парой Лаура Зигемунд / Се Шувэй.
Напомним, сестра Людмилы Надежда Киченок стартовала в Нью-Хэйвене с победы. В четвертьфинале она вместе с Анастасией Родионовой встретится с сестрами Кристиной и Каролиной Плишковыми.
Источник — Sport.ua
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