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Нью-Хэйвен. Людмила Киченок на отказе соперниц прошла в 1/4 финала

Украинская теннисистка продолжает борьбу в парной сетке турнира

  • 22.08.2018 18:13
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Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
В первом раунде парного турнира Людмила Киченок вместе с Ларой Арруабарреной прошли в четвертьфинал после отказа вторых ракеток турнира, дуэта Схюрс/Среботник. Соперницы украинско-испанской пары не смогли доиграть поединок первого круга: 6:4, 0:1, отказ.
 
В 1/4 финала Людмила Киченок и Лара Арруабаррена будут бороться с парой Лаура Зигемунд / Се Шувэй.
 
Напомним, сестра Людмилы Надежда Киченок стартовала в Нью-Хэйвене с победы. В четвертьфинале она вместе с Анастасией Родионовой встретится с сестрами Кристиной и Каролиной Плишковыми.
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Источник — Sport.ua

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