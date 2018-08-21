Надежда Киченок стартовала в Нью-Хэйвене с победы

Украинка Надежда Киченок и Анастасия Родионова провели первый матч в парном разряде турнира в Нью-Хэйвене. В первом круге украино-австралийская пара обыграла румынок Ирину Бегу и Монику Никулеску - 2:6, 7:6 (7:4), 10:8.
Нью-Хэйвен, парный разряд, первый круг
Надежда Киченок/Анастасия Родионова (Украина/Австралия) - Ирина Бегу/Моника Никулеску (Румыния) 2:6, 7:6 (7:4), 10:8.
Ранее Киченок и Родионова снялись по ходу турнира в Цинциннати.
В четвертьфинале Киченок и Родионова встретятся с сестрами Каролиной и Кристиной Плишковой.
Источник — Sport.ua
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