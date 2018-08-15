Надежда Киченок снялась с турнира в Цинциннати по ходу матча

Не дивуйся, тут 90% ніщєбродів каналу "футбол" не мають.... Всі читають трансляці...

Был бы Лунин на воротах гола не было бы.

ну, я ніщеброд, в якого немає кабельного "футболу", але ж дивлюсь відеотрансляцію....що...

22:16 — SandroKing

Марта как быстро взлетела так и упала. Сложно сказать что стало причиной, но в один момент она пр...

22:13 — samird

А вот это шансище. Гарбинье пока явно не в оптимальных кондициях. Но Лесе надо выложиться на 101%...