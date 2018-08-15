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Надежда Киченок снялась с турнира в Цинциннати по ходу матча

Партнер украинки Анастасия Родионова получила травму

  • 15.08.2018 21:30
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Getty Images
© Getty Images
Во втором раунде соревнований Надежда Киченок и австралийка Анастасия Родионова не доиграли матч против чешской пары Барбора Стрыцова / Андреа Сестини-Главачкова: 2-6, отказ.
 
В первой партии третьи сеяные выполнили три брейка против одного у Киченок и Родионовой. По ходу первого гейма во втором сете украинско-австралийская пара приняла решение не продолжать игру (Анастасия Родионова получила повреждение еще на старте встречи).
 
Ранее турнир в Цинциннати покинула и Людмила Киченок.
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Источник — Большой теннис Украины

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