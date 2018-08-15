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Людмила Киченок зачехлила ракетку в Цинциннати

Украинка проиграла в первом матче парного разряда

  • 15.08.2018 13:51
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Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок покидает турнир серии Премьер 5 в Цинциннати. В первом круге парного разряда в дуэте с Моник Адамчак (Австралия) украинка проиграла пятым ракеткам турнира Николь Меличар (США) / Квета Пешке (Чехия).
 
Цинциннати. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Моник Адамчак – Николь Меличар / Квета Пешке – 1:6, 3:6
 
В парных соревнованиях Украину осталась представлять только Надежда Киченок. Сегодня, 15 августа, в дуэте с Анастасией Родионовой из Австралии она сыграет матч 1/8 финала против чешской пары Главачкова / Стрыцова. Начало матча в 19:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua

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