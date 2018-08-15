Людмила Киченок зачехлила ракетку в Цинциннати

14:35 — korrdon

То есть ты счастлив от того, что Динамо с помощью судей сумело обыграть европейский футбольный ко...

14:13 — kipr06

Дрыщь, Я тебя не обзывал. А комплименты делал. Хотя да. Морали у шлюх наверное больше, чем у тако...