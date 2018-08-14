Цинциннати. Н. Киченок успешно стартовала в парном разряде

В первом раунде турнира в Цинциннати в парном разряде Надежда Киченок и Анастасия Родионова встречались со словенско-чешским дуэтом Далила Якупович/Рената Ворачович.
Украинка и австралийка одержали победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 19 минут.
Парный разряд. 1-й раунд
Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) – Далила Якупович (Словения)/Рената Ворачова (Чехия) – 7:6 (5), 6:1
Во втором раунде Киченок и Родионова встретятся с третьим сеяным дуэтом Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова.
Ранее Надежда Киченок в паре со своей сестрой Людмилой добралась до финала турнира в Сан-Хосе.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.