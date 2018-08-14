Цинциннати. Н. Киченок успешно стартовала в парном разряде

21:42 — gr4167

Пять желтых карточек получила "Славия", а можно было спокойно еще пять желтых давать - ...

21:42 — gr4167

Пять желтых карточек получила "Славия", а можно было спокойно еще пять желтых давать - ...

21:42 — Geoman

Вербич конечно это просто находка для Динамо!И всего-то лям денег за него затрачено.Хоть раз селе...

21:41 — Mykhailo Stepanov

почему Сербия?!

21:41 — LembergWestUkraine

Читайте, як тут сєпарів бомбить дупа ! В данбасят траур !

21:40 — kuzmen1992

Да только он на банке

21:39 — Руслан Черней

На Євроарені немає " наші-ваші".. тут ми всі єдині!!Вітаю ДК з перемогою!( фан ШД)

21:39 — serge1234

Эво тебя пробрало, убогий. Сходи с крыши спрыгни