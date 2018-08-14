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Цинциннати. Н. Киченок успешно стартовала в парном разряде

Украинка в паре с Анастасией Родионовой одержала победу

  • 14.08.2018 21:24
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ЕРА. Надежда Киченок
© ЕРА. Надежда Киченок

В первом раунде турнира в Цинциннати в парном разряде Надежда Киченок и Анастасия Родионова встречались со словенско-чешским дуэтом Далила Якупович/Рената Ворачович.

Украинка и австралийка одержали победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 19 минут.

Парный разряд. 1-й раунд

Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) – Далила Якупович (Словения)/Рената Ворачова (Чехия) – 7:6 (5), 6:1

Во втором раунде Киченок и Родионова встретятся с третьим сеяным дуэтом Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова.

Ранее Надежда Киченок в паре со своей сестрой Людмилой добралась до финала турнира в Сан-Хосе.

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Источник — Sport.ua

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