Сан-Хосе. Сестры Киченок уступили в финале

Финальная встреча продолжалась чуть больше часа. Украинки на старте оформили брейк, но затем проиграли четыре гейма подряд. Людмиле и Надежде удалось сократить отставание (3-4) и выполнить брейк, когда соперницы подавали на партию (4-5). Но четвертый брейк для Чжань и Пешке позволил им взять сет. Во второй партии украинки также взяли первый гейм на подаче лидеров посева, а затем проиграли шесть геймов подряд.
Сестры Киченок впервые с турнира WTA на Тайване и матча в Кубке Федерации против Австралии в феврале вместе сыграли в паре. Ранее украинки в дуэте стали чемпионками на турнирах WTA International в Шэньчжэне в 2015 году и во Флорианополисе в 2016-м.
В текущем сезоне обе девушки провели финалы с другими напарницами: Людмила с Макото Ниномией в Хобарте, а Надежда с Анастасией Родионовой в Страсбурге.
Сан-Хосе. Финал
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3) - Латиша Чжань/Квета Пешке (Тайвань/Чехия, 1) 4-6, 1-6
На следующей неделе сестры Киченок будут выступать на турнире в Монреале.
Напомним, ранее еще одна украинка Катерина Бондаренко одержала победу на старте квалификации турнира в Монреале.
Источник — Большой теннис Украины
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