Монреаль. Бондаренко одержала победу на старте квалификации

Украинка Катерина Бондаренко, посеянная под 17-м номером в квалификационной сетке, обыграла в первом круге Ирину Фалькони из США: 6:3, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась два часа. В решающем сете Бондаренко вышла вперед 3:1, соперница счет сравняла, но следующие три гейма в свой актив записала наша теннисистка.
В финале квалификации Катерина Бондаренко встретится с лидером посева Карлой Суарес-Наварро из Испании (WTA 27). Девушки уже провели четыре очных поединка (2:2). В первых двух сильнее была украинка, а за испанкой остались две последние встречи. В текущем сезоне Суарес-Наварро обыграла Бондаренко в трех партиях на турнире в Катаре.
Напомним, ранее Катерина Бондаренко покинула турнир в Сан-Хосе.
Источник — Большой теннис Украины
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