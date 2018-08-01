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Катерина Бондаренко покидает турнир в Сан-Хосе

Украинка проиграла и в парном разряде

  • 01.08.2018 08:00
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Украинка Катерина Бондаренко досрочно покинула хардовый Премьер в американском Сан-Хосе (Калифорния). В поединке парного разряда 31-летняя теннисистка в дуэте с россиянкой Валерией Савиных проиграла испанке Джорджине Гарсии-Перес и Присцилле Хон из Австралии.
 
Сан-Хосе. 1-й круг парного разряда
Катерина Бондаренко / Валерия Савиных – Джорджина Гарсия-Перес / Присцилла Хон – 4:6, 4:6
 
Напомним, Бондаренко проиграла и первый матч одиночного разряда, уступив в трех сетах экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.
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Источник — Sport.ua

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