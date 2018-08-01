Катерина Бондаренко покидает турнир в Сан-Хосе

Украинка Катерина Бондаренко досрочно покинула хардовый Премьер в американском Сан-Хосе (Калифорния). В поединке парного разряда 31-летняя теннисистка в дуэте с россиянкой Валерией Савиных проиграла испанке Джорджине Гарсии-Перес и Присцилле Хон из Австралии.
Сан-Хосе. 1-й круг парного разряда
Катерина Бондаренко / Валерия Савиных – Джорджина Гарсия-Перес / Присцилла Хон – 4:6, 4:6
Напомним, Бондаренко проиграла и первый матч одиночного разряда, уступив в трех сетах экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.
Источник — Sport.ua
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