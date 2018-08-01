Катерина Бондаренко покидает турнир в Сан-Хосе

Скоро они будут сами разносить персональные приглашения и по квартирам болельщиков. Их уже стольк...

Все правильно робота важливіше, тим більше з негативною енергетикою, краще дивитися в телевізора....

Автобус??? По моему в матче за суперкубок особенно во втором тайме, кому то сильно поаезло еще от...

09:56 — Sasha Zardunov

В свое время Маргарэт Тетчер закрыла шахты... Как то Ющенко решил покупать более дешевый уголь из...

09:55 — shorsnicolja

Для LembergWestUkraineТяжело людей с селюковским мышлением переубедить, но я попробую. Сначала пр...

09:47 — kolezey2

да у тебя видимо все таки два валета в отбое

09:42 — kolezey2

абсолютно не розумію,але як розпочалось АТО та візволення частині теріторій нам с усіх каналів на...