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Катерина Бондаренко проиграла Виктории Азаренко на турнире в Сан-Хосе

Украинская теннисистка уступила белорусской спортсменке в упорной борьбе

  • 31.07.2018 09:18
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко уступила белорусской спортсменке Виктории Азаренко в первом круге турнира в Сан-Хосе.

Поединок продолжался три сета: 3/6, 7/6 (7), 5/7.

Ранее соперницы пять рез встречались между собой, во всех матчах победу праздновала Азаренко.

Катерина Бондаренко продолжит выступление в Сан-Хосе в парном разряде.

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Источник — Sport.ua

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