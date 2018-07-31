Катерина Бондаренко проиграла Виктории Азаренко на турнире в Сан-Хосе

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко уступила белорусской спортсменке Виктории Азаренко в первом круге турнира в Сан-Хосе.
Поединок продолжался три сета: 3/6, 7/6 (7), 5/7.
Ранее соперницы пять рез встречались между собой, во всех матчах победу праздновала Азаренко.
Катерина Бондаренко продолжит выступление в Сан-Хосе в парном разряде.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.