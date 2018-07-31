Катерина Бондаренко проиграла Виктории Азаренко на турнире в Сан-Хосе

Нападник повинен забивати голи! А не носитися по полю як загорений! Він повинен замикати атаки, а...

И ведь не начнешь карьеру заново, как в фифе

11:10 — SmaginuS

очень непросто выиграть конкуренцию в ШД, что на одной - что на другой позиции удачи пацану, на...

10:47 — M-E-S-S-E-R

... а я кроме хреновой игры на 11 позициях еще и хреновым тренером могу быть !!!