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Каролина ПЛИШКОВА: «Мужской и женский теннис – разные виды спорта»

Чешка понимает, что слабый пол отстает по уровню игры от мужского тенниса

  • 22.08.2018 20:44
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Getty Images. Каролина Плишкова
© Getty Images. Каролина Плишкова

Чешская теннисистка Каролина Плишкова благодарна Энди Маррею за то, что британец неоднократно выступал в поддержку мужского тенниса и равного распределения призовых между мужчинами и женщинами:

«Он не единственный, но таких мужчин, как он, не так много. Я считаю очень важным и редким качеством, что он говорит вещи в поддержку теннисисток не только внутри своей команды, но и в прессе. Это очень мило с его стороны.

Женский и мужской теннис можно назвать разными видами спорта, я правда так думаю — но мы делаем все, что в наших силах. Понятно, что мы никогда не будем играть на одинаковом уровне.

Приятно, что есть теннисист, который так хорошо отзывается о женском теннисе. Может быть, это благодаря тому, что он много работал с женщинами и поэтому уважает их. Мне бы хотелось, чтобы было больше мужчин, уважающих женщин».

В текущем рейтинге WTA Плишкова занимает 8-е место.

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Источник — Tennis World USA

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