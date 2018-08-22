Каролина ПЛИШКОВА: «Мужской и женский теннис – разные виды спорта»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова благодарна Энди Маррею за то, что британец неоднократно выступал в поддержку мужского тенниса и равного распределения призовых между мужчинами и женщинами:

«Он не единственный, но таких мужчин, как он, не так много. Я считаю очень важным и редким качеством, что он говорит вещи в поддержку теннисисток не только внутри своей команды, но и в прессе. Это очень мило с его стороны.

Женский и мужской теннис можно назвать разными видами спорта, я правда так думаю — но мы делаем все, что в наших силах. Понятно, что мы никогда не будем играть на одинаковом уровне.

Приятно, что есть теннисист, который так хорошо отзывается о женском теннисе. Может быть, это благодаря тому, что он много работал с женщинами и поэтому уважает их. Мне бы хотелось, чтобы было больше мужчин, уважающих женщин».

В текущем рейтинге WTA Плишкова занимает 8-е место.