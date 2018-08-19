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Ванкувер. Козлова уступила в финале

Украинка в дуэте с Аранчей Рус заняла второе место парного турнира

  • 19.08.2018 15:14
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинка Катерина Козлова проиграла в финале парного разряда на хардовом 100-тысячнике в Ванкувере. В главном матче украинка в Аранчей Рус из Нидерландов уступила американско-мексиканской паре Дезире Кравчик / Джулиана Олмос.
 
Ванкувер. Финал парного разряда
Катерина Козлова / Аранча Рус –  Дезире Кравчик / Джулиана Олмос –  2:6, 5:7
 
Напомним, во втором круге одиночного турнира Козлова проиграла канадке Эжени Бушар.
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Источник — Sport.ua

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