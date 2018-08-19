Ванкувер. Козлова уступила в финале

Украинка Катерина Козлова проиграла в финале парного разряда на хардовом 100-тысячнике в Ванкувере. В главном матче украинка в Аранчей Рус из Нидерландов уступила американско-мексиканской паре Дезире Кравчик / Джулиана Олмос.
Ванкувер. Финал парного разряда
Катерина Козлова / Аранча Рус – Дезире Кравчик / Джулиана Олмос – 2:6, 5:7
Напомним, во втором круге одиночного турнира Козлова проиграла канадке Эжени Бушар.
Источник — Sport.ua
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