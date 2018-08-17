Ванкувер. Козлова проиграла Бушар во втором раунде, но выиграла пару

10:00 — prosyanuk

мощь Дзюбы? бу га га. ты чухонец хоть не говори такого больше никому. такое ощущение, что дзюба з...

09:55 — petr_svinarenko

Еще раз - как я писал уже выше, одно из слабых мест футбола в Белоруссии - это физика игроков. И ...

09:53 — prosyanuk

а что писать по делу? То, что сябры вам матч сдали, так это и так ясно.