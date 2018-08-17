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Ванкувер. Козлова проиграла Бушар во втором раунде, но выиграла пару

Украинка уступила канадской теннисистке в одиночном разряде

  • 17.08.2018 09:39
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинка Катерина Козлова во втором круге хардового 100-тысячника в Ванкувере встречалась с Эжени Бушар из Канады. В первых двух сетах была равная борьба, а в третьем Козлова сумела выиграть всего один гейм.
 
Ванкувер. Второй круг
Эжени Бушар (Канада) – Катерина Козлова (Украина) – 6:4, 5:7, 6:1     
 
В парных соревнованиях Козлова в дуэте с Аранчей Рус из Нидерландов выиграла у американской пары Мэдисон Бренгл / Луиза Чирико: 6:3, 6:3.
 
В полуфинале дуэт Козлова / Рус сыграет против канадской пары Карсон Бранстайн / Ребекка Марино.
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Источник — Sport.ua

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