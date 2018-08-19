Цинциннати. Джокович вышел в финал

Серб Новак Джокович (10) стал финалистом в Цинциннати, обыграв хорвата Марина Чилича (7) в трех партиях — 6:4, 3:6, 6:3.
Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. Джокович 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Чилича 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
За титул Джокович поспорит со швейцарцем Роджером Федерером. Финальный матч состоится сегодня, 19 августа.
Напомним, что в Торонто Джокович вылетел в 1/8 финала.
Источник — Sport.ua
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