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Цинциннати. Джокович вышел в финал

Серб в трех сетах сломил сопротивление Чилича

  • 19.08.2018 08:43
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Серб Новак Джокович (10) стал финалистом в Цинциннати, обыграв хорвата Марина Чилича (7) в трех партиях — 6:4, 3:6, 6:3. 
 
Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. Джокович 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Чилича 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
 
За титул Джокович поспорит со швейцарцем Роджером Федерером. Финальный матч состоится сегодня, 19 августа.
 
Напомним, что в Торонто Джокович вылетел в 1/8 финала.
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Источник — Sport.ua

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