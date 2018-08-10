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Торонто. Джокович уступил Циципасу, Надаль переиграл Вавринку

Определились четвертьфиналисты канадского Мастерса

  • 10.08.2018 09:10
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Состоялись поединки третьего тура на Мастерсе в Торонто. Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль в непростом поединке обыграл швейцарца Стэна Вавринку. Четырехкратный победитель Открытого чемпионата Канады Новак Джокович в трех сетах уступил молодому и перспективному Стефаносу Циципасу из Греции.
 
Результаты игрового дня:
 
Рафаэль Надаль (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:5, 7:6(4)
Марин Чилич (Хорватия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:2
Робин Хаасе (Голландия) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:5, 6:2
Карен Хачанов (Россия) – Джон Изнер (США) – 7:6(5), 7:6(1)
Григор Димитров (Болгария) – Фрэнсис Тиафу (США) – 7:6(1), 3:6, 7:6(4)
Кевин Андерсон (ЮАР) – Илья Ивашко (Беларусь) – 7:5, 6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Новак Джокович (Сербия) – 6:3, 6:7(5),6:3
Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия) – 6:3, 6:2
 
Пары четвертьфинала
 
Верхняя сетка
Надаль – Чилич
Хаасе – Хачанов
 
Нижняя сетка
Димитров – Андерсон
Циципас – Зверев
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Источник — Sport.ua

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