Ванкувер. Козлова вышла в финал парных соревнований

Украинка Катерина Козлова вышла в финал парного разряда на хардовом 100-тысячнике в Ванкувере. В поединке 1/2 финала украинка в паре с Аранчей Рус из Нидерландов выиграла у канадской пары Карсон Бранстайн / Ребекка Марино. Североамериканки снялись после первого сета.
Ванкувер. Полуфинал парного разряда
Катерина Козлова / Аранча Рус – Карсон Бранстайн / Ребекка Марино – 6-1, 0:0 (отказ)
В финальном поединке дуэт Козлова / Рус сыграет против американско-мексиканской пары Дезире Кравчик / Джулиана Олмос.
Напомним, во втором круге одиночного турнира Козлова проиграла канадке Эжени Бушар.
Источник — Sport.ua
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