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Ванкувер. Козлова вышла в финал парных соревнований

Украинка в дуэте с Аранчей Рус сразится за победу на турнире

  • 18.08.2018 14:46
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинка Катерина Козлова вышла в финал парного разряда на хардовом 100-тысячнике в Ванкувере. В поединке 1/2 финала украинка в паре с Аранчей Рус из Нидерландов выиграла у канадской пары Карсон Бранстайн / Ребекка Марино. Североамериканки снялись после первого сета.
 
Ванкувер. Полуфинал парного разряда
Катерина Козлова / Аранча Рус – Карсон Бранстайн / Ребекка Марино – 6-1, 0:0 (отказ)
 
В финальном поединке дуэт Козлова / Рус сыграет против американско-мексиканской пары Дезире Кравчик / Джулиана Олмос.
 
Напомним, во втором круге одиночного турнира Козлова проиграла канадке Эжени Бушар.
 
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Источник — Sport.ua

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