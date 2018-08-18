Симона ХАЛЕП: «Второй сет с Цуренко получился намного лучше»

Первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу над Лесей Цуренко в четвертьфинале турнира в Цинциннати:

«Это был непростой день. Я очень устала, но в то же время счастлива, поскольку смогла выиграть оба сета. Второй, думаю, получился намного лучше, чем счет 1:4 в первом. Сейчас я чувствую уверенность и ощущаю игру.

После победы в Монреале я сказала, что хочу выиграть еще несколько матчей в Цинциннати. Поскольку после титула всегда есть чувство: «Давай еще».

Соболенко? Я знаю, что теперь будет иначе, чем на турнире в Шэньчжэне, потому что Соболенко теперь имеет большую уверенность в себе, она победила многих классных игроков.

Но в то же время я уверена в себе, это будет большим вызовом для меня после стольких матчей. Будет тяжело, но я здесь, чтобы играть, и надеюсь выиграть».

Ранее Халеп уже гарантировала себе участие в Итоговом турнире.