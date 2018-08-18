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Цинциннати. Цуренко проиграла первой ракетке мира

Украинка вела в первом сете 4:1, после чего проиграла 10 геймов подряд

  • 18.08.2018 02:34
  • 311 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) остановилась в четвертьфинале турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В матче за выход в полуфинал украинка в двух сетах уступила румынке Симоне Халеп (№1 WTA).
 
Цинциннати. 1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 4:6, 1:6
 
Леся очень сильно стартовала, Халеп порой не знала что с этим поделать. Если бы не 2 подряд двойные ошибки в третьем гейме, то Цуренко могла бы очень быстро повести 5:0. Более того, даже при счете 4:1 она имела тройной брейкпоинт, а потом еще один обычный, но реализовать их не удалось. К сожалению, после этого интриге настал конец. Халеп выиграла 5 геймов подряд в первом сете.
 
 
И пять подряд во втором, после чего Леся размочила счет лишь для того, чтобы в следующем гейме матч закончился.
 
Ничего страшного не случилось, но первый сет нужно было выигрывать, пусть против нее играла и первая ракетка мира. Перспективы перед US Open у Леси с такой игрой неплохие, но все будет зависеть от сетки.
 
С новой недели Цуренко поднимется на 9 позиций и станет 35-й в рейтинге WTA.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    totake
    online
      totake, 18.08.2018 02:41
    +2
    Леся почала класно, грала достойно, подача підвела, прогрес відчутний, але 10 сетів під ряд програвати то не серйозно, хоча за гру не встидно, на відміну від Еліни, яка переглядає чим закінчився мультик про буратіно, замість тренуватися, прогресу ніякого, хоча шанс лишився ще. Халеп грала другу половину класно. Дивився одночасно на 2 паралельних екранах, одне розчарування після нинішнього дня, всім на добраніч
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.08.2018 02:47
    0
    психології обом не вистачило. і Лесі, і Еліні. Еліні ще й клепки - не тра їй худати. міці не має зовсім. навіть для подач.
    обоє при 4:1 на їх користь віддали гру вчисту суперницям
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.08.2018 02:48
    +1
    А ведь был шанс хотя бы на сет. При счете 4:1 в пользу Леси был тройной БП на подаче Халеп. Пожалуй, выигрыш этого гейма румынкой все и решил. Дальше она тащила все и иногда даже неплох атаковала. Лесе только удалось уйти с баранки во втором сете.
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    olya403
      olya403, 18.08.2018 02:51
    +1
    Stanislav Matusevych, 18.08.2018 02:48
    А ведь был шанс хотя бы на сет. При счете 4:1 в пользу Леси был тройной БП на подаче Халеп. Пожалуй, выигрыш этого гейма румынкой все и решил. .
    якраз про це теж хотіла написати. Мені здалось, що в Лесі навіть руки затрусились, не могла повірити, що може повести 5-1 в самої Халеп..А потім все, зламалась
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