Цинциннати. Цуренко проиграла первой ракетке мира

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) остановилась в четвертьфинале турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В матче за выход в полуфинал украинка в двух сетах уступила румынке Симоне Халеп (№1 WTA).

Цинциннати. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 4:6, 1:6

Леся очень сильно стартовала, Халеп порой не знала что с этим поделать. Если бы не 2 подряд двойные ошибки в третьем гейме, то Цуренко могла бы очень быстро повести 5:0. Более того, даже при счете 4:1 она имела тройной брейкпоинт, а потом еще один обычный, но реализовать их не удалось. К сожалению, после этого интриге настал конец. Халеп выиграла 5 геймов подряд в первом сете.

И пять подряд во втором, после чего Леся размочила счет лишь для того, чтобы в следующем гейме матч закончился.

Ничего страшного не случилось, но первый сет нужно было выигрывать, пусть против нее играла и первая ракетка мира. Перспективы перед US Open у Леси с такой игрой неплохие, но все будет зависеть от сетки.

С новой недели Цуренко поднимется на 9 позиций и станет 35-й в рейтинге WTA.