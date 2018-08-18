Цинциннати. Джокович обыграл Раонича

Серб Новак Джокович (10) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати одержал победу над представителем Канады Милошем Раоничем. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу 31-летнего белградца, занимающего 10-е место в рейтинге АТР.

Джокович 5 раз подал навылет и не допустил ни одной двойный ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 14 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Раонич 21 раз подал навылет при 9 двойных. Джокович довёл преимущество в противостоянии с канадцем до 9-0.

За выход в финал турнира серб поспорит с хорватом Марином Чиличем. Полуфинальный матч состоится сегодня, 18 августа, начало поединка в 21:00 по киевскому времени.