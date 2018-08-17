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Цинциннати. Джокович, Чилич и Дель Потро вышли в четвертьфинал

Прошлогодний победитель Димитров закончил борьбу на турнире

  • 17.08.2018 21:15
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
На турнире Цинциннати в США определились четыре четвертьфиналиста турнира. Самым интересным противостоянием стала встреча Джокович-Димитров, которая растянулась на два дня. Серб выиграл матч, а Димитров сложил с себя полномочия победителя турнира.
 
Матч продолжался 1 час 20 минут. Джокович 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5 возможных. На счету Димитрова 10 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка. Счtт в личном противостоянии Джоковича и Димитрова стал 8-1 в пользу серба.
 
В четвертьфинале Джокович сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
 
Турнир ATP Western & Southern Open 
 
Призовой фонд 5 669 360 долларов 
 
Третий круг 
 
Марин Чилич (Хорватия, 7) - Карен Хачанов (Россия) - 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
 
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) - Ник Киргиос (Австралия, 15) - 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:2
 
Новак Джокович (Сербия, 10) - Григор Димитров (Болгария, 5) - 2:6, 6:3, 6:4
 
Давид Гоффен (Бельгия, 11) - Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - 6:2, 6:4
 
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Источник — Sport.ua

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