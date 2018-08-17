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Цинциннати. Свитолина на классе обыграла Анисимову

Первая ракетка Украины в двух сетах переиграла перспективную американку

  • 17.08.2018 19:47
  • 3365 просмотров
  • 16 комментариев
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Tennis Canada. Элина Свитолина
© Tennis Canada. Элина Свитолина
Украинка Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в 1/4 финала турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В третьем круге первая ракетка Украины в двух сетах одолела представительницу США Аманду Анисимову (№173 WTA).
 
Цинциннати. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:4
 
Данный поединок анализировать стоит только Анисимовой, которая получила «бесплатный» (если говорить словами Марты Костюк) урок тенниса от топового игрока WTA тура. План украинки на игру был максимально простым: уверенно забирать свои подачи и работать в полсилы в остальное время. Как оказалось, разницы в классе хватало для того, чтобы забирать нужный гейм у соперницы. В обоих сетах со счета 4:4 Элина выигрывала 2 гейма и победу в партии.
 
Всего раз за матч Анисимова заработала брейкпоинт на подаче Свитолиной. Случилось это в первом гейме второго сета. До того момента в матче ни разу не было даже «ровно».
 
Отметим, что Анисимова всего на год старше Костюк и вместе с ней входит в топ-5 лучших теннисисток до 18 лет. Марте можно поучиться у американки русского происхождения спокойствию на корте, хотя типы темперамента у девушек разные и это будет сложно.
 
Свитолиной сегодня предстоит сыграет еще и матч 1/4 финала, если все будет хорошо с погодой. Соперница в этом матче будет гораздо серьезней. В четвертьфинале Элина встретится с Кики Бертенс из Нидерландов.
 
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 17.08.2018 19:49
    +5
    молодець. на класі. перемогла легко і без надсузиль
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.08.2018 19:51
    +3
    В 1/4 эконом-режим уже не пройдет. Правда, вопрос в том, насколько сейчас топы, и Элина в том числе, будут выкладываться перед ЮСО. Два матча в день явно физической формы не прибавляют. Контавейт с Бертенс будут доигрывать свой матч на том же корте, где только что играла Свитолина. Там матч прерван в середине второго сета, и очень вероятна третья партия.
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 17.08.2018 19:52
    -9
    Норм. Швидш за все, наступна зупинка - кінцева.
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    vit-2
    online
      vit-2, 17.08.2018 20:01
    +2
    Усе очевидно - тренування Еліни і перемога українки на класі. Еля постійно грала в захисті, очікуючи на помилку молодої суперниці і навіть і не намагалася атакувати і вкладатись в удари. Цього було достатньо для перемоги українки.

    П.с. Був би це ЮС Опен я б написав що Еліна постарається перемогти, але це Цинциннаті і впевненості в серйозності намірів Світоліної щодо перемоги на поточному турнірі в мене немає. Може знову спробує перемогти в півсили, а не в 25%, як з Амандою...
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.08.2018 20:05
    0
    Помним прошлогодний Цинциннати, известную победу над Лесей во втором круге и поражение при игре не в полную силу от Гергес за один день. Вполне вероятно, что сегодня мы увидим нечто подобное.
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    valera_66
    online
    valera_66, 17.08.2018 20:07
    +1
    Stanislav Matusevych, 17.08.2018 19:51
    В 1/4 эконом-режим уже не пройдет. Два матча в день явно физической формы не прибавляют. Контавейт с Бертенс будут доигрывать свой матч на том же корте, где только что играла Свитолина. Там матч прерван в середине второго сета, и очень вероятна третья партия.

    Там скорее всего победит Бертенс, с ней тяжело будет, она то же защитница очень хорошая. С ней будет очень интересный матч.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.08.2018 20:10
    +1
    Третий сет будет.
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    olya403
    online
      olya403, 17.08.2018 20:11
    +2
    valera_66, 17.08.2018 20:07
    Там скорее всего победит Бертенс,
    Другий сет Анетт виграла 6-2
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    rocky14232
    online
      rocky14232, 17.08.2018 20:11
    -6
    Потому что Свиталина первая ракетка мира!!!
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    vit-2
    online
      vit-2, 17.08.2018 20:11
    +4
    Stanislav Matusevych, 17.08.2018 20:10
    Третий сет будет.
    Це на руку Еліні, хай дівчата теж втомляться, щоб умови були більш-менш рівні, а далі буде що буде...
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    vit-2
    online
      vit-2, 17.08.2018 20:20
    +2
    Аннет, Кікі, так рівненько продовжуйте і далі, і так аж до таю...
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    LAZIO
    online
    LAZIO, 17.08.2018 20:23
    +1
    Stanislav Matusevych, 17.08.2018 19:51
    В 1/4 эконом-режим уже не пройдет. Правда, вопрос в том, насколько сейчас топы, и Элина в том числе, будут выкладываться перед ЮСО. Два матча в день явно физической формы не прибавляют. Контавейт с Бертенс будут доигрывать свой матч на том же корте, где только что играла Свитолина. Там матч прерван в середине второго сета, и очень вероятна третья партия.
    Ти бачив гру...? Зіграла професійно в плані економ режиму..це рівень...мінімум затрат - максимум результат..
    Звичайно далі так не буде..сьогодні реально сподобалась...
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    vit-2
    online
      vit-2, 17.08.2018 20:28
    +3
    valera_66, 17.08.2018 20:07
    Stanislav Matusevych, 17.08.2018 19:51 В 1/4 эконом-режим уже не пройдет. Два матча в день явно физической формы не прибавляют. Контавейт с Бертенс будут доигрывать свой матч на том же корте, где только что играла Свитолина. Там матч прерван в середине второго сета, и очень вероятна третья партия. Там скорее всего победит Бертенс, с ней тяжело будет, она то же защитница очень хорошая. С ней будет очень интересный матч.
    Щось Аннет сьогодні не вражає, вже 1-3 у вирішальному сеті. А Кікі, як на мене, гірший варіант для Еліни, бо в останніх іграх декількох топів Бертенс перемогла і тепер достатньо впевнена у своїх силах.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.08.2018 20:35
    +3
    LAZIO, 17.08.2018 20:23
    Ти бачив гру...? Зіграла професійно в плані економ режиму..це рівень...мінімум затрат - максимум результат..Звичайно далі так не буде..сьогодні реально сподобалась...
    Професійно - так. Ще більшою ознакою професійності буде змінити модель гри в 1/4, якщо, звичайно, серйозно стоїть завдання грати тут далі.
    vit-2, 17.08.2018 20:28
    Щось Аннет сьогодні не вражає, вже 1-3 у вирішальному сеті. А Кікі, як на мене, гірший варіант для Еліни, бо в останніх іграх декількох топів Бертенс перемогла і тепер достатньо впевнена у своїх силах.
    Так, більше хотілось би бачити суперницею Контавейт. Тим більше, що вона більше любить атакувати, а сили-то не безмежні, на дві гри точності може не вистачити. А Бертенс взагалі така собі стабільна тенисистка без відверто слабких сторін. Тому й має цього року ряд перемог над топами.
    Але зараз зворотній брейк естонки та 3:3.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.08.2018 20:44
    +2
    І все ж таки Бертенс. Знову не спати вночі...
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    gerzaher
    online
      gerzaher, 17.08.2018 20:54
    0
    Тоже, глядя на Анисимову, не сумел удержаться от сравнений с Мартой... Эх, чуточку бы этой выдержки Костюк, какая красота была бы... А по матчу только одна мысль - Элина, похоже, ждала, что соперница отдаст все сама... Не сложилось и Свитолина грамотно добавляла в нужные моменты. Что же касается экономии сил перед ЮСО, кажется, что сейчас это не к месту, нужно играть здесь и сейчас... Вот тут немного развернутые мысли по игре :

    http://uatennis.blogspot.com/2018/08/svitolina-anisimova-cincinnati.html?m=
    0
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