Цинциннати. Свитолина на классе обыграла Анисимову

Украинка Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в 1/4 финала турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В третьем круге первая ракетка Украины в двух сетах одолела представительницу США Аманду Анисимову (№173 WTA).

Цинциннати. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:4

Данный поединок анализировать стоит только Анисимовой, которая получила «бесплатный» (если говорить словами Марты Костюк) урок тенниса от топового игрока WTA тура. План украинки на игру был максимально простым: уверенно забирать свои подачи и работать в полсилы в остальное время. Как оказалось, разницы в классе хватало для того, чтобы забирать нужный гейм у соперницы. В обоих сетах со счета 4:4 Элина выигрывала 2 гейма и победу в партии.

Всего раз за матч Анисимова заработала брейкпоинт на подаче Свитолиной. Случилось это в первом гейме второго сета. До того момента в матче ни разу не было даже «ровно».

Отметим, что Анисимова всего на год старше Костюк и вместе с ней входит в топ-5 лучших теннисисток до 18 лет. Марте можно поучиться у американки русского происхождения спокойствию на корте, хотя типы темперамента у девушек разные и это будет сложно.

Свитолиной сегодня предстоит сыграет еще и матч 1/4 финала, если все будет хорошо с погодой. Соперница в этом матче будет гораздо серьезней. В четвертьфинале Элина встретится с Кики Бертенс из Нидерландов.