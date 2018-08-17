Цинциннати. Свитолина на классе обыграла Анисимову

Украинка Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в 1/4 финала турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В третьем круге первая ракетка Украины в двух сетах одолела представительницу США Аманду Анисимову (№173 WTA).
Цинциннати. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:4
Данный поединок анализировать стоит только Анисимовой, которая получила «бесплатный» (если говорить словами Марты Костюк) урок тенниса от топового игрока WTA тура. План украинки на игру был максимально простым: уверенно забирать свои подачи и работать в полсилы в остальное время. Как оказалось, разницы в классе хватало для того, чтобы забирать нужный гейм у соперницы. В обоих сетах со счета 4:4 Элина выигрывала 2 гейма и победу в партии.
Всего раз за матч Анисимова заработала брейкпоинт на подаче Свитолиной. Случилось это в первом гейме второго сета. До того момента в матче ни разу не было даже «ровно».
Отметим, что Анисимова всего на год старше Костюк и вместе с ней входит в топ-5 лучших теннисисток до 18 лет. Марте можно поучиться у американки русского происхождения спокойствию на корте, хотя типы темперамента у девушек разные и это будет сложно.
Свитолиной сегодня предстоит сыграет еще и матч 1/4 финала, если все будет хорошо с погодой. Соперница в этом матче будет гораздо серьезней. В четвертьфинале Элина встретится с Кики Бертенс из Нидерландов.
Источник — Sport.ua
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П.с. Був би це ЮС Опен я б написав що Еліна постарається перемогти, але це Цинциннаті і впевненості в серйозності намірів Світоліної щодо перемоги на поточному турнірі в мене немає. Може знову спробує перемогти в півсили, а не в 25%, як з Амандою...
Там скорее всего победит Бертенс, с ней тяжело будет, она то же защитница очень хорошая. С ней будет очень интересный матч.
Звичайно далі так не буде..сьогодні реально сподобалась...
Але зараз зворотній брейк естонки та 3:3.
http://uatennis.blogspot.com/2018/08/svitolina-anisimova-cincinnati.html?m=
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