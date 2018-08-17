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Элина СВИТОЛИНА: «Самым прибыльным был прошлый год»

Первая ракетка Украины – о своих доходах

  • 17.08.2018 03:41
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Элина Свитолина рассказала о своих доходах – как в виде призовых, так и от спонсорских контрактов:

«Самый удачным был прошлый год. Там были и хорошие спонсорские бонусы. Большинство таких бонусов я получаю к концу года, ориентируясь на мой рейтинг. О количестве спонсорских денег вам все равно не скажут, потому что это конфиденциальна информация.

В Интернете существует цифра о моих общих заработках, но там не минусуется налог. Если играешь в Англии, то с тебя снимают 35%, если в Китае - 30%, в Америке - 45%. Ты даже не видел эти деньги. В год всегда разный доход. Смотря, когда ты играешь. Сумма, которую я зарабатываю? Я стараюсь об этом не думать и находиться на земле. Нормальная сумма - жить можно».

Ранее Свитолина рассказала о том, сколько тратит на команду.

Сегодня ночью украинка сыграет с Амандой Анисимовой на турнире в Цинциннати.

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Источник — YouTube

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