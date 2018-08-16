СВИТОЛИНА: «На содержание команды трачу 250 – 300 тысяч в год»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько тратит на содержание своей команды:
– Это очень депрессивный вопрос, потому что очень много денег уходит на команду. Есть пять человек. Есть папа, который считает все мои расходы, деньги. Я очень редко смотрю на банковский счет. Но мы, наверное, еще не дошли до того момента, когда мне скажут: «Нет, чартера не будет, будет эконом-класс». Но папа держит меня в курсе всех финансовых вопросов.
Это где-то между 250 и 300 тысяч в год. Это перелеты, гостиницы, расходы, зарплаты… Они живут в черной икре (смеется).
Ранее сообщалось, что Свитолина и Цуренко сыграют в Ухане.
Источник — YouTube
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