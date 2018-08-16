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СВИТОЛИНА: «На содержание команды трачу 250 – 300 тысяч в год»

Первая ракетка Украины рассказала о своих расходах

  • 16.08.2018 20:42
  • 2385 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько тратит на содержание своей команды:
 
– Это очень депрессивный вопрос, потому что очень много денег уходит на команду. Есть пять человек. Есть папа, который считает все мои расходы, деньги. Я очень редко смотрю на банковский счет. Но мы, наверное, еще не дошли до того момента, когда мне скажут: «Нет, чартера не будет, будет эконом-класс». Но папа держит меня в курсе всех финансовых вопросов.
 
Это где-то между 250 и 300 тысяч в год. Это перелеты, гостиницы, расходы, зарплаты… Они живут в черной икре (смеется).
 
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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 16.08.2018 20:59
    -1
    подивимось, як Еліна зіграє в Цинцинаті, а потім поговоримо про рахунки
    Ссылка
    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 16.08.2018 21:03
    -1
    Michael Savchyn, 16.08.2018 20:59
    подивимось, як Еліна зіграє в Цинцинаті, а потім поговоримо про рахунки
    А до чого тут одне до другого))?!
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    estudiantes
    online
      estudiantes, 16.08.2018 21:27
    0
    Могли бы парням рекламу сделать, если уж из их интервью делаете новости. В качестве источника не просто Youtube, а канал ОТДУШИВДУШУ.
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