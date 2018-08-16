Свитолина и Цуренко сыграют в Ухане

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко сыграют в основной сетке турнира серии Премьер 5 в Ухане (Китай).
В прошлом году в Ухане Свитолина не играла, Цуренко во втором круге уступила Мугурусе.
Заключительный турнир серии Премьер 5 в 2018 году пройдет с 23 по 30 сентября.
Источник — Sport.ua
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