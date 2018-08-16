Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Свитолина и Цуренко сыграют в Ухане

Лучшие украинские теннисистки выступят на последнем турнире серии Премьер 5 в сезоне

  • 16.08.2018 08:27
  • 680 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко сыграют в основной сетке турнира серии Премьер 5 в Ухане (Китай).
 
В прошлом году в Ухане Свитолина не играла, Цуренко во втором круге уступила Мугурусе.
 
Заключительный турнир серии Премьер 5 в 2018 году пройдет с 23 по 30 сентября.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.