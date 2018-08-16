Свитолина и Цуренко сыграют в Ухане

09:03 — ceres1t

Здарова! Как дела??

09:02 — NATSGUL

Но проиграли не из-за Кристинке, а из-за больших проблем в защите, тут бы и Кристинка не помогла.

08:38 — zzg77

Вот Перес и получил первый подарочек! Ещё много их будет. Этот баран не понял, что главное - трен...