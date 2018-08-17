Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок третьего круга против Аманды Анисимовой (№173 WTA, США)
Встреча состоится четвертым запуском на стадионе №3. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.
Напомним, в предыдущем раунде Свитолина в трех сетах одолела россиянку Светлану Кузнецову.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ігри мали стартувати з 18-ої години. А зараз 22:37 і нічого ще не зіграно, тільки Халеп швиденько за 10 хвилин встигла обіграти австралійку і майже зразу знову піщов дощ. Так що цієї ночі можна спати спокійно.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.