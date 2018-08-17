Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок третьего круга против Аманды Анисимовой (№173 WTA, США)

Встреча состоится четвертым запуском на стадионе №3. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.