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Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка третьего круга на турнире в Цинциннати

  • 17.08.2018 00:05
  • 5464 просмотра
  • 6 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь с четверга на пятницу на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок третьего круга против Аманды Анисимовой (№173 WTA, США)
 
Встреча состоится четвертым запуском на стадионе №3. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.
 
Напомним, в предыдущем раунде Свитолина в трех сетах одолела россиянку Светлану Кузнецову.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Романюк
    online
      Віталій Романюк, 16.08.2018 11:34
    +4
    Аж цікаво, як схожа Марта Костюк (так підписана фотка) на Еліну Світоліну. Видно сестри&#128512;
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    Віталій Романюк
    online
      Віталій Романюк, 16.08.2018 11:51
    0
    Поправили
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.08.2018 22:33
    0
    блін, знову тра не спати) хочу подивитись
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    vit-2
    online
      vit-2, 16.08.2018 22:38
    +2
    viktor112007, 16.08.2018 22:33
    блін, знову тра не спати) хочу подивитись
    Дощі в Цинциннаті, тому сумнівно що ігри всі відбудуться і справа дійде до 5-го запуску Еліни.
    Ігри мали стартувати з 18-ої години. А зараз 22:37 і нічого ще не зіграно, тільки Халеп швиденько за 10 хвилин встигла обіграти австралійку і майже зразу знову піщов дощ. Так що цієї ночі можна спати спокійно.
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    Igor Onischook
    online
      Igor Onischook, 16.08.2018 22:39
    0
    да, там опять дождь,Леся даже разминку не закончила
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    olya403
    online
      olya403, 17.08.2018 00:07
    0
    таки Анісімова
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