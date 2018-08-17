Леся ЦУРЕНКО: «Хочу стартовать на US Open против несеяной соперницы»

Накануне Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати, где сегодня сыграет с победительницей встречи Симона Хадеп/Эшли Барти. Украинка рассказала о том, с кем бы хотела сыграть на старте предстоящего US Open:
«-Турнирная сетка на US Open 2018 года еще не составлена. Если бы вы могли выбирать, с кем бы встретились в начале, а кого «отложили» бы на потом?
- В первом круге всегда хочется получить в соперники кого-то не из сеяных, чтобы разыграться и встретиться с сильнейшими соперниками позже. US Open — не исключение.
- Судя по статистике, хард — действительно ваше покрытие. Нравится ли вам на нем играть, и если да, то почему?
- Я тоже считаю, по собственным ощущениям и результатам, что хард — мое любимое покрытие. Все выигранные мною титулы были именно на нем. Особенно люблю американский. К примеру, в Китае хард совсем другой. Впрочем, в этом году я неплохо отыграла и на траве, и на грунте.
- В каком разряде вам больше нравится выступать — одиночном или парном?
- Мне близки оба, но, в какой-то момент (и это случилось давно), мне пришлось сосредоточиться на одиночных выступлениях. Это было вынужденным решением. Когда я еще играла в ITF, то в паре играла даже лучше. Иногда и сейчас играю. Хотя, бывают случаи, что на турнирах, когда парные матчи затягиваются, то потом очень сложно восстановиться к личным выступлениям».
Источник — Новое время
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