Цинциннати. Квитова обыграла Серену Уильямс во втором круге

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова (№6 WTA) во втором круге турнира серии Премьер 5 в Цинциннати обыграла бывшую первую ракетку Серену Уильямс (№27 WTA). Поединок завершился в трех сетах.
Цинциннати. Второй круг
Петра Квитова (Чехия) – Серена Уильямс (США) – 6:3, 2:6, 6:3
Предыдущий раз теннисисты встречались между собой в Мадриде-2015, победу в двух сетах одержала чешка.
В третьем раунде Квитова сыграет с Кристиной Младенович.
Ранее в третий круг вышла Элина Свитолина
Источник — Sport.ua
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