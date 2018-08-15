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Цинциннати. Квитова обыграла Серену Уильямс во втором круге

Бывшие лидеры мирового рейтинга очень рано встретились на турнире в США

  • 15.08.2018 12:19
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Getty Images. Петра Квитова и Серена Уильямс
© Getty Images. Петра Квитова и Серена Уильямс
Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова (№6 WTA) во втором круге турнира серии Премьер 5 в Цинциннати обыграла бывшую первую ракетку Серену Уильямс (№27 WTA). Поединок завершился в трех сетах.
 
Цинциннати. Второй круг
Петра Квитова (Чехия) – Серена Уильямс (США) – 6:3, 2:6, 6:3
 
Предыдущий раз теннисисты встречались между собой в Мадриде-2015, победу в двух сетах одержала чешка.
 
В третьем раунде Квитова сыграет с Кристиной Младенович.
 
Ранее в третий круг вышла Элина Свитолина
 

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Источник — Sport.ua

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