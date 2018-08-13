Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рафаэль НАДАЛЬ: «Не верил, что выиграю турнир в Торонто»

Испанец удивлен своим успехом

  • 13.08.2018 14:15
  • 192 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на Мастерсе в Торонто:

«Если бы пару недель назад кто-то сказал мне, что я смогу выиграть турнир в Торонто, в это было бы сложно поверить. Прекрасное начало североамериканской серии соревнований. Это очень важная победа, поскольку не каждый день удается добиваться успеха на Мастерсе. Я очень рад.

Мне удалось победить в Канаде в четвертый раз. Это отличная новость. Мне всегда комфортно здесь, и я демонстрирую хороший теннис. 80-й титул – важная веха в карьере, но для меня гораздо важнее, что я победил на Мастерсе. Завоевывать титулы на таких турнирах порой сложнее, чем на Большом шлеме».

Мастерс в Торонто стал для Надаля 80-м выигранным в карьере. Испанец после этого решил пропустить Мастерс в Цинциннати.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.