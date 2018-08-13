Рафаэль НАДАЛЬ: «Не верил, что выиграю турнир в Торонто»

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на Мастерсе в Торонто:

«Если бы пару недель назад кто-то сказал мне, что я смогу выиграть турнир в Торонто, в это было бы сложно поверить. Прекрасное начало североамериканской серии соревнований. Это очень важная победа, поскольку не каждый день удается добиваться успеха на Мастерсе. Я очень рад.

Мне удалось победить в Канаде в четвертый раз. Это отличная новость. Мне всегда комфортно здесь, и я демонстрирую хороший теннис. 80-й титул – важная веха в карьере, но для меня гораздо важнее, что я победил на Мастерсе. Завоевывать титулы на таких турнирах порой сложнее, чем на Большом шлеме».

Мастерс в Торонто стал для Надаля 80-м выигранным в карьере. Испанец после этого решил пропустить Мастерс в Цинциннати.