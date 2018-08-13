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Надаль - 4-й теннисист, выигравший 80 титулов в карьере

Однако Рафаэль Надаль пока отстает от Роджера Федерера

  • 13.08.2018 08:58
  • 638 просмотров
  • 2 комментария
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Associated Press. Рафаэль Надаль
© Associated Press. Рафаэль Надаль

Вчера Надаль в финале турнира в Торонто одолел Стефаноса Циципаса в двух сетах.

Для испанского теннисиста этот титул стал 80-м в карьере.

Кроме того, Рафаэль Надаль стал лишь четвертым теннисистом в истории, который имеет 80 и больше титулов.

В Открытой эре (с 1968) больше трофеев выиграли только Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (98) и Иван Лендл (94).

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Источник — Tennis World USA

(1 голос)

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Комментарии
    olegkrivbas
      olegkrivbas, 13.08.2018 09:38
    +1
    Думаю еще 20 титулов без проблем....
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    vit-2
    online
      vit-2, 13.08.2018 09:58
    0
    olegkrivbas, 13.08.2018 09:38
    Думаю еще 20 титулов без проблем....
    І Роджер до сотні має добратися легко, усього 2 залишилося.
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