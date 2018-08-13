Надаль - 4-й теннисист, выигравший 80 титулов в карьере

Вчера Надаль в финале турнира в Торонто одолел Стефаноса Циципаса в двух сетах.

Для испанского теннисиста этот титул стал 80-м в карьере.

Кроме того, Рафаэль Надаль стал лишь четвертым теннисистом в истории, который имеет 80 и больше титулов.

В Открытой эре (с 1968) больше трофеев выиграли только Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (98) и Иван Лендл (94).