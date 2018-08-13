Торонто. Надаль выиграл у Циципаса в финале

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу на турнире серии «Мастерс 1000» в Торонто с призовым фондом $5 315 025. В финале первая ракетка мира Надаль в двух партиях одержал победу над соперником из Греции, Стефаносом Циципасом, со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Надаль 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6 возможных. На счету Циципаса 3 эйса, ни одной двойной ошибки на подаче и 1 брейк из трех возможных.

Соперники во второй раз встречались друг с другом. Счет в личном противостоянии теннисистов стал 2-0 в пользу Надаля. 32-летний Надаль завоевал 80-й титул в карьере и пятый в сезоне-2018.

Циципас, которому сегодня исполнилось 20 лет, провел блестящий турнир, по ходу которого обыграл четырех игроков из топ-10. Впервые в карьере завтра он поднимется на 15-ю строчку в мировом рейтинге.