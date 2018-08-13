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Торонто. Надаль выиграл у Циципаса в финале

32-летний испанский теннисист завоевал 80-й титул в карьере

  • 13.08.2018 02:01
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу на турнире серии «Мастерс 1000» в Торонто с призовым фондом $5 315 025. В финале первая ракетка мира Надаль в двух партиях одержал победу над соперником из Греции, Стефаносом Циципасом, со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 41 минуту.
 
Надаль 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6 возможных. На счету Циципаса 3 эйса, ни одной двойной ошибки на подаче и 1 брейк из трех возможных.
 
Соперники во второй раз встречались друг с другом. Счет в личном противостоянии теннисистов стал 2-0 в пользу Надаля. 32-летний Надаль завоевал 80-й титул в карьере и пятый в сезоне-2018.
 
Циципас, которому сегодня исполнилось 20 лет, провел блестящий турнир, по ходу которого обыграл четырех игроков из топ-10. Впервые в карьере завтра он поднимется на 15-ю строчку в мировом рейтинге.
 
Напомним, ранее Надаль первым квалифицировался на Итоговый чемпионат.
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Источник — Sport.ua

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