Рейтинг ATP. Циципас ворвался в топ-15, Зверев потерял место в тройке

Прошедшая неделя у мужчин прошла на кортах Торонто. Канадский Мастерс в четвертый раз в карьере выиграл испанец Рафаэль Надаль , который еще больше укрепился в статусе первой ракетки. Теперь его преимущество над швейцарцем Роджером Федерером составляет 3740 очков.

Неожиданно в финал вышел молодой грек Стефанос Циципас, который благодаря этому поднялся сразу на 12 позиций и замкнул топ-15 мировой классификации, показав лучший результат в карьере.

Прошлогодний победитель немец Александр Зверев вылетел на стадии 1/4 финала и потерял одно место в обновленном рейтинге. Теперь он четвертый, в топ-3 поднялся Хуан Мартин дель Потро из Аргентины.

Что касается Чемпионской гонки, то Надаль обеспечил себе участие на Итоговом турнире. Кевин Андерсон переместился с восьмого на шестое место, Доминик Тим – наоборот. Циципас вплотную приблизился к первой десятке. Но до восьмого места ему не хватает довольно много очков – 1278.

Украинцы в рейтинге ATP расположились на следующих местах:

Александр Долгополов – 82 (-1)

Сергей Стаховский – 141 (-23)

Илья Марченко – 336 (+1)