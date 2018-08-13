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Рейтинг ATP. Циципас ворвался в топ-15, Зверев потерял место в тройке

Рафаэль Надаль первым квалифицировался на Итоговый чемпионат

  • 13.08.2018 10:25
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Getty Images. Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль
© Getty Images. Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль
Прошедшая неделя у мужчин прошла на кортах Торонто. Канадский Мастерс в четвертый раз в карьере выиграл испанец Рафаэль Надаль, который еще больше укрепился в статусе первой ракетки. Теперь его преимущество над швейцарцем Роджером Федерером составляет 3740 очков.
 
Неожиданно в финал вышел молодой грек Стефанос Циципас, который благодаря этому поднялся сразу на 12 позиций и замкнул топ-15 мировой классификации, показав лучший результат в карьере.
 
Прошлогодний победитель немец Александр Зверев вылетел на стадии 1/4 финала и потерял одно место в обновленном рейтинге. Теперь он четвертый, в топ-3 поднялся Хуан Мартин дель Потро из Аргентины.
 
 
Что касается Чемпионской гонки, то Надаль обеспечил себе участие на Итоговом турнире. Кевин Андерсон переместился с восьмого на шестое место, Доминик Тим – наоборот. Циципас вплотную приблизился к первой десятке. Но до восьмого места ему не хватает довольно много очков – 1278.
 
 
Украинцы в рейтинге ATP расположились на следующих местах:
 
Александр Долгополов – 82 (-1)
Сергей Стаховский – 141 (-23)
Илья Марченко – 336 (+1)
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Dragon9
    online
    Dragon9, 13.08.2018 11:28
    0
    Звірів ше та єврейська морда
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