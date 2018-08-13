Надаль снялся с Цинцинатти

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что отказывается от участия в турнире в Цинцинатти (США).

«Мне очень жаль, но я вынужден объявить, что не сыграю в Цинцинатти в этом году. Причина – необходимость думать о моем здоровье и физическом состоянии, чтобы оставаться здоровым, как сейчас. Я очень благодарен моему другу Андре Силве, турнирному директору в Цинцинатти, который понимает меня и мою ситуацию.

Я хочу играть, хочу принимать участие во всех турнирах, очень люблю теннис. Но иногда мое тело ясно указывает на то, что нужно взять паузу. У нас впереди еще полуфинал Кубка Дэвиса после Открытого чемпионата США по теннису», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

В прошлом году Надаль вылетел в 1/4 финала от Ника Кириоса из Австралии. Он потеряет 180 очков, но это серьезно не скажется на его рейтинге, он останется первым.